A Procuradoria Geral do Amazonas (PGE-AM) divulgou, nesta terça-feira (29/04), o resultado definitivo do 11º Exame de seleção para o programa de Residência Jurídica da instituição. O documento está disponível para consulta no site www.pge.am.gov.br, na aba da Escola Superior de Advocacia Pública (Esap), responsável pela coordenação do certame.

Além do resultado definitivo, a PGE-AM disponibilizou, também, as respostas individualizadas aos recursos interpostos pelos candidatos. Os aprovados serão convocados pela equipe da Esap a partir desta quarta-feira (30/04).

A exigência para aprovação era a obtenção de nota final igual ou superior a 90 pontos. O programa tem duração mínima de dois anos, prorrogável por mais 12 meses. Os alunos-residentes recebem bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 2.500,00.

A carga horária referente às atividades será cumprida em períodos de 4h30 diárias, de segunda a sexta-feira, em um dos turnos de expediente, matutino ou vespertino, na PGE-AM.

O título de bacharel em Direito é obrigatório para ingressar no programa.

Sobre o exame

O certame ocorreu no dia 30 de março, na Escola de Ciências da Saúde (ESA), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), com 865 candidatos inscritos.

A prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 pontos, contou com 50 questões com valor de dois pontos cada. A prova discursiva teve cinco questões, cada uma valendo 10 pontos, totalizando 50 pontos.