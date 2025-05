Visuliazação: 0

Governador assume liderança da aliança na região com um terço dos prefeitos do Amazonas, de olho nas próximas eleições

O governador Wilson Lima (UB) ascendeu a um patamar de influência no cenário político nacional participando em Brasília da formação da Federação União Progressista, fruto da junção entre o União Brasil e o Partido Progressistas (PP). A aliança congrega 123 parlamentares e se estabelece como a maior bancada no Congresso, projetando um impacto significativo nas eleições de 2026.

À frente do União Brasil no Amazonas, partido que detém maior representatividade no estado, com 24 dos 62 prefeitos eleitos em 2024, o governador Wilson Lima costurou a união com o PP, ampliando ainda mais seu poder de influência. Ele assumirá a presidência da recém-formada federação em âmbito estadual, consolidando seu domínio sobre um terço das prefeituras amazonenses.

O governador ressalta a mportância estratégica da união com o entendimento entre as lideranças do partido e também com os seus membros sobre o caminho que se deveria seguir nesse momento. “Isso é importante não só para a União e para o PP, mas também para o Brasil, porque aqui está reunida a maior concentração de força política do Brasil”, explicou.

Enquanto outras lideranças políticas do estado, como os senadores Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (MDB), empenham-se na consolidação de suas bases, Wilson Lima demonstra sua capacidade de liderar a maior força política do país, no estado.

Apesar da representatividade de outros partidos no Amazonas, como o MDB, Republicanos e PSD, que também possuem um número relevante de prefeituras, a liderança de Wilson Lima se sobressai nesse momento. A União Progressista emerge como uma força política dominante tanto no estado quanto no cenário nacional.

