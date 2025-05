Visuliazação: 0

Um grave acidente de trânsito envolvendo dois veículos deixou duas mulheres feridas na noite dessa terça-feira (29/04), na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Manaus. As vítimas foram identificadas apenas como Adriana, que conduzia o veículo, e Ângela, que era passageira.

Segundo informações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), as duas mulheres voltavam de um culto em uma igreja por volta das 20h, quando o carro em que estavam foi violentamente atingido por outro veículo em um cruzamento com a Avenida Ramos Ferreira.

Testemunhas relataram que o outro carro envolvido no acidente teria avançado o sinal vermelho, atingindo a lateral do veículo onde estavam Adriana e Ângela.

O impacto da colisão foi tão forte que o automóvel das vítimas perdeu o controle, invadiu o canteiro central da Avenida Getúlio Vargas e colidiu frontalmente contra uma árvore.

Após o acidente, o veículo responsável por atingir a traseira do carro das vítimas fugiu do local em alta velocidade, sem prestar qualquer socorro ou se identificar.

Adriana, que dirigia o carro no momento do acidente, desmaiou após a batida. Já Ângela precisou ser atendida no local por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) antes de ser encaminhada para uma unidade hospitalar. Três ambulâncias foram deslocadas para prestar socorro às vítimas.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) esteve no local do acidente para realizar a perícia e apurar as causas exatas da colisão. Até o momento, as autoridades informaram que as duas vítimas não correm risco de morte, mas não foram divulgados detalhes sobre seus quadros clínicos.

As autoridades estão em busca de informações que possam levar à identificação e localização do condutor do veículo que fugiu do local do acidente.