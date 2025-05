Manaus ganha hamburgueria inspirada na saga Harry Potter

Visuliazação: 2

Há 18 anos, o dia 02 de maio marca um evento crucial para os amantes do bruxo mais famoso da literatura e do cinema: o “Dia Internacional de Harry Potter”, em referência à Batalha de Hogwarts e ao duelo final contra Lord Voldemort. A data é recheada de programações e ganha um toque especial este ano para os potterheads que vivem em Manaus, já que, às vésperas da celebração, a magia do mundo bruxo invade a capital com a inauguração do “Beco Mágico”.

Concebida com a proposta de ser um local “por fãs, para fãs”, a nova hamburgueria promete ser um refúgio para os apaixonados pela obra de J.K Rowling, que buscam por vivências encantadas e pela oportunidade de festejar à caráter um dia tão especial, comemorado desde o lançamento do último livro da saga, em 2007. Segundo a história, contada em “Harry Potter e as Relíquias da Morte”, a Batalha de Hogwarts durou dois dias, entre 01 e 02 de maio, no ano de 1998.

O foco da “Beco Mágico Manaus” é criar um ambiente que inspire esses fãs e também apreciadores de ideias inovadoras e boa gastronomia, de acordo com Jhony Abreu, um dos responsáveis pela filial da hamburgueria temática em Manaus.

A inauguração da nova unidade da rede goiana de alimentação – que já marca presença em diversas cidades brasileiras, incluindo João Pessoa, Goiânia, Recife, São José do Rio Preto, Brasília, Aracaju – está marcada para 1º de maio, a partir das 17h, na Rua Rio Purus, nº 629, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças.

“Queremos que as pessoas se deixem levar por esse universo, que saboreiem nossos pratos e drinks e saiam de lá levando essas memórias e convidando outras pessoas a experimentarem a proposta”, complementa o empreendedor.

De acordo com ele, o propósito da “Beco Mágico Manaus” é oferecer uma experiência humanizada para todas as faixas etárias, inspirada na rica narrativa da saga de J.K. Rowling.

“A recente notícia sobre a série da HBO, que será baseada na trilogia dos filmes e livros da autora, reforçou a relevância de trazer a franquia para a capital amazonense”, pontua.

Para proporcionar maior conforto aos consumidores, o local conta com um sistema de reservas, que pode ser conferido por meio do link disponível no Instagram oficial da hamburgueria (@becomagicomanaus).

“É um convite para transformar visitas em histórias. O diferencial de vivenciar essa atmosfera mágica é inegável”, salienta Jhony.

Elementos da Saga

Ambientado em uma Londres de 1980/1990, o espaço foi cuidadosamente projetado para encantar os fãs, com paredes temáticas, representações icônicas (como o quarto de Harry Potter) e uma área destinada à venda de souvenirs. Os visitantes podem ainda explorar uma parede que simula a entrada à estação de trem, além de tirar fotos com itens emblemáticos, como a mesa e a cadeira de Dumbledore e o chapéu seletor.

CEO da rede de hamburguerias, Vanessa Peres destaca a importância da chegada da unidade ao Amazonas. “A magia do Beco não conhece fronteiras. Chegar à região é celebrar a diversidade e a riqueza cultural que representam a essência do nosso Brasil”, declara.

Segundo ela, a missão do Beco é proporcionar uma experiência que vá além da superficialidade de outras atrações inspiradas em Harry Potter. “Nossa prioridade é a qualidade dos produtos, não apenas a temática”, enfatiza.

No cardápio, as opções criativas incluem o “VoldePicanha” e o “Pomo de Ouro”, um hambúrguer adornado com folha de ouro. A famosa cerveja amanteigada também está disponível em versões com e sem álcool, além de uma seleção de drinks temáticos, com destaque para o “Polissuco”.

Para Jhony Abreu, Manaus não apenas acolhe uma hamburgueria como se torna um portal para experiências que exaltam o universo mágico inspirado em Harry Potter, sendo um destino imperdível para fãs e todos que buscam uma vivência gastronômica repleta de fantasia e sabor.