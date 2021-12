Avalie o post

Foram muitas perdas e incertezas e, por isso, é muito difícil para algumas pessoas esse processo de traçar metas para o próximo ano

Manaus – O ano está se encerrando e esse é um momento para refletir sobre tudo que passou e planejar novas metas a serem alcançadas. Segundo a profissional em psicologia, Juliana Borges, esse processo de reflexão é muito importante para poder iniciar o próximo ciclo mais leve e com foco naquilo que se deseja.

(Foto: Divulgação)

Ela ressalta que os últimos dois anos não têm sido fáceis. Foram muitas perdas e incertezas e, por isso, é muito difícil para algumas pessoas esse processo de traçar metas para o próximo ano. Juliana Borges considera que, apesar das dificuldades do ano, a esperança deve estar sempre presente. “Serão 365 novos dias para fazer tudo diferente, se for esse o propósito, e alcançar aquilo que se deseja”, afirmou.

De acordo com a professora, se tem algo que todos aprenderam nestes quase dois anos de pandemia é que as coisas podem mudar, mas que é preciso se adaptar e continuar vivendo da melhor forma possível. “Por isso, traçar metas para o ano que se inicia é necessário, faz muito bem e contribui para que se evite chegar ao fim do ciclo com a sensação ruim de que não conseguiu conquistar nada”, frisou.

A primeira dica da psicóloga é escrever sobre tudo o que aconteceu no ano, mesmo que não tenham sido coisas boas. Depois, a orientação é refletir com calma sobre as conquistas e dificuldades enfrentadas, avaliando sempre o que pode ser melhorado. Juliana Borges diz que pode parecer algo simples, mas nesse processo é importante organizar também o ambiente em que a pessoa vive. A orientação é limpar a casa e o guarda-roupas, separar itens que não usa mais e doar. “A pessoa se sentirá mais leve para começar o novo ciclo”, destacou.

Feita toda essa reflexão, é hora de planejar o ano seguinte, em todos os aspectos – pessoal e profissional. A dica é fazer uma lista de coisas que deseja conquistar, estabelecendo datas para serem executadas, a curto, médio e longo prazos. “Dessa maneira, a pessoa trabalha em cada objetivo de forma realista e sem ficar ansiosa com a possibilidade de não conseguir”.

Em seguida, diz ela, observe o que está em volta e que deseja mudar. Estabeleça tempo para trabalhar, estudar, fazer exercício físico e cuidar da saúde física e mental. “Não adianta focar em uma meta e esquecer que é preciso ter equilíbrio em todas as áreas da vida”.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

