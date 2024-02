O Paris Saint-Germain (PSG) deu um importante passo rumo à classificação para a próxima fase da Liga dos Campeões ao vencer a Real Sociedad por 2 a 0. A partida de ida das oitavas de final aconteceu no Parque dos Príncipes, em Paris, nesta quarta-feira (14). No primeiro tempo, as duas equipes tiveram chances de gol e o jogo se manteve equilibrado. Porém, foi no segundo tempo que o PSG conseguiu abrir o placar. O atacante Kylian Mbappé aproveitou um escanteio e, dominando a bola dentro da área, finalizou com o pé direito, superando o goleiro Álex Remiro aos 58 minutos. A Real Sociedad tentou reagir, mas acabou sofrendo o segundo gol. Bradley Barcola marcou após uma jogada individual aos 70 minutos, complicando ainda mais a situação do time espanhol. A melhor chance da Real Sociedad aconteceu antes do intervalo, com um chute de Mikel Merino que acertou a trave. Agora, as equipes se preparam para o jogo de volta, que acontecerá daqui a três semanas, na Reale Arena, em San Sebastián, na Espanha. O PSG leva uma vantagem confortável para a partida, mas a Real Sociedad buscará uma virada para seguir na competição.

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA