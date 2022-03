Avalie o post

O projeto cultural “Bora sorrir de novo?”, idealizado pela artista Ariane Feitoza e pela produtora artística Gisa Almeida, tem o objetivo de promover o reencontro com as relações sociais e humanas de forma alegre e divertida.

Apresentado em instituições sociais de Manaus, a iniciativa foi pensada no uso do humor e na comédia como forma de melhorar o estado emocional dos participantes, principalmente durante a pandemia.



De acordo com Ariane Feitoza, as atividades são divididas em dois momentos. O primeiro é uma palestra lúdica motivacional para colaboradores e profissionais que atuam nesses locais. O segundo fica por conta da palhacinha Cafuxa, que visita as instituições, proporcionando momentos de descontração e risos entre o público.



Conforme a produtora cultural Gisa Almeida, este é o momento em que as pessoas precisam cuidar do lado emocional e buscar motivação para continuar.

“Vivemos períodos muito difíceis de isolamento, de perdas, de medo. Agora é o momento em que precisamos seguir em frente e reaprender a nos relacionar, a sorrir e ser feliz, mesmo que ainda seja necessário cuidado e zelo”, comentou a produtora.

“Bora sorrir de novo?” foi contemplado pelo Edital Prêmio Amazonas Criativo 2021, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e é realizado pela Cafuxa Produções e Gisa Almeida Produções e Criações Artísticas.



Fotos: Divulgação





Fonte