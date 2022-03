Avalie o post

Serviços do Sine/AM estão sendo oferecidos e realizados de forma on-line e presencial

Manaus – A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), que administra o Sistema Nacional de Empregos no Amazonas (Sine/Am), divulga 47 vagas de emprego para esta quarta-feira (16).

(Foto: Divulgação/ Setemp)

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar o Portal do Trabalhador, e anexar o currículo na vaga que pretende concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

10 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Diferencial conhecimento no ramo de telefonia, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área

OBS: Ter informática pacote Office, curso NR-11 (operador de empilhadeira), desejável conhecer sistema carga máquina e qualyteam, ter CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: ASSISTENTE DE LOGÍSTICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando em Logística;

Com experiência na área.

OBS: Ter amplo conhecimento no sistema SAP, curso de informática básica, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR TÉCNICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em conserto e reparo de TV, CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ENCARREGADO GERAL DE OBRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: RECEPCIONISTA

Escolaridade: Ensino médio completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter inglês avançado, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em café da manhã, preparo de tapioca, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: ARMAZENISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter o curso de NR11, operador de empilhadeira, NR 12, máquinas e equipamentos, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE CUIDADORA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COMPRADOR (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável prática em negociação e que tenha conhecimento básico em tributação, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Engenharia Civil;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência em supervisão de manutenção predial em geral e estruturas, ter a documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: MARCENEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de NR 06, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO EM LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

Escolaridade: Técnico em Logística;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em Excel Avançado, ter CNH categoria “D”, ter disponibilidade para trabalho em regime de escala no município de Presidente Figueiredo, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: JARDINEIRO ROÇADOR

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência em operar roçadeira, troca de óleo e manutenção em geral, ter curso de NR35 atualizado, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONFEITEIRO PROFISSIONAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Ensino Superior Cursando na área;

Com experiência na área;

OBS: Desejável experiência comprovada em confeitaria fina, decoração com chocolate, pasta americana, variedades de salgados, recheios, chocolates, linha de pães especiais e artesanais, estar atualizado na área de confeitaria, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: LANTERNEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO/ESTOQUE (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: SOLDADOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

*01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

*02 VAGAS: EMPACOTADOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

*02 VAGAS: OPERADOR DE VENDAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte