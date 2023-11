O professor Huanderson Barroso Lobo, do curso de Licenciatura em Pedagogia do Campo, do município de Carauari (a 788 quilômetros de Manaus), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), é semifinalista do prêmio LED de Educação 2024, um dos mais importantes da educação no Brasil.

O projeto "Corporeidade, lúdico e criação na formação de professores" foi desenvolvido na disciplina Processos de Alfabetização e Letramento do curso de Licenciatura em Pedagogia do Campo-Carauari, a partir de oficinas que objetivavam o aprender brincando. Além disso, durante as práticas, os discentes produziram um memorial autobiográfico descrevendo as vivências na Amazônia.

"Estou extremamente feliz com essa conquista coletiva. O trabalho realizado é fruto de uma fenomenologia das vivências, na qual docentes e discentes mantêm uma relação de horizontalidade com vistas ao aumento da nossa potência criativa", explicou o professor.

Luz na Educação

O LED - Luz na Educação surgiu com o propósito de mapear, reconhecer e amplificar as práticas que estão potencializando o futuro da educação no Brasil. Os critérios de qualificação das iniciativas se baseiam em quatro pilares: Inovação, Impacto, Escala e Replicabilidade e Rigor Metodológico. Ao final do prêmio, seis dos projetos receberão R$ 200 mil (cada) e terão as histórias contadas em um programa especial na TV Globo.

Link do resultado: https://somos.globo.com/movimento-led-luz-na-educacao/noticia/premio-led-2024-60-iniciativas-estao-na-semifinal-confira-a-lista.ghtml