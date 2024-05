A Prefeitura de Manaus, por meio do Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), realizará, entre os dias 27 e 29 de maio, a terceira edição do “Procon Manaus nos Bairros”, oferecendo à população serviços de orientação, registro de reclamações e recebimento de denúncias. Os atendimentos na sede ocorrerão normalmente nesses dias, das 8h às 14h.

Nesta edição, a equipe do Procon Manaus estará, pela primeira vez, no bairro Nossa Senhora das Graças. A iniciativa acontecerá no dia 27 de maio, no Parque Municipal do Idoso (PMI), situado na rua Rio Mar, nº 1.324. Nos dias 28 e 29/5, a ação ocorrerá na galeria dos Remédios, localizada na rua Miranda Leão, nº 82, Centro, das 8h30 às 14h.

O objetivo dessa iniciativa é facilitar o acesso direto dos moradores dos bairros aos serviços oferecidos pelo Procon Manaus, tornando mais acessível a proteção dos direitos do consumidor. Além disso, busca-se educar e conscientizar os consumidores sobre seus direitos.

“A ideia de levar, mensalmente, o ‘Procon Manaus nos Bairros’ para diferentes locais surge para que possamos atender toda a população manauara. Isso é possível graças ao apoio do prefeito David Almeida, que nos permite chegar mais perto dos consumidores. A iniciativa visa aproximar o órgão da comunidade, que busca adquirir serviços, mas, enfrenta dificuldade de deslocamento até a sede”, destacou a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu.

Para registrar reclamações ou esclarecer dúvidas, os consumidores devem apresentar documentos originais e cópias do RG ou CNH, CPF, comprovante de residência e documentos relacionados ao produto ou serviço em questão.