O presidente do Supremo Tribunal Federal havia assumido a relatoria de um processo.
Essa decisão ocorreu após um imbróglio entre ministros da Corte.
A relatoria foi transferida temporariamente para o presidente do tribunal.
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