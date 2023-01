Depois a grande repercussão sobre as ausências de grandes nomes do futebol brasileiro no velório de Pelé, Edinho, filho do eterno camisa 10 do Santos, minimizou a polêmica. Em entrevista coletiva como técnico do Londrina dada na sexta-feira, 6, o ex-jogador disse prefere exaltar aqueles que compareceram ao adeus de seu pai. “Em relação aos comentários e algumas críticas eventuais de pessoas que não foram lá… eu prefiro valorizar muito as pessoas que foram. E compreendo totalmente em relação às pessoas que não foram. É uma época complicada do ano para viajar, ninguém, claro, naturalmente se programou para isso. É compreensível. Eu tenho certeza de que, independentemente de ter ido lá ou não, havia muito carinho e muito amor, muito respeito”, disse Edinho. O corpo de Pelé foi enterrado no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, depois de ser velado por um dia e passar por cortejo nas ruas de Santos.

