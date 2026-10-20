A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), intensificou nesta segunda-feira (19), os trabalhos de limpeza na avenida Max Teixeira, na zona Norte da capital. A ação mobilizou mais de 60 trabalhadores em toda a extensão da via, com serviços de varrição, roçagem, capinação, raspagem e pintura, contribuindo para manter a avenida limpa, organizada e agradável para quem circula pela região.

De acordo com o coordenador de Limpeza, da Semulsp, Francisco Nunes, a avenida Max Teixeira faz parte da programação regular de serviços da secretaria. “Estamos aqui envolvidos com a capinação e a raspagem, realizando os serviços ao longo da avenida, até a Noel Nutels, no final dela”, destacou.

O coordenador acrescentou que as equipes também atuam em outros pontos da cidade, incluindo o parque Gigantes da Floresta e os cemitérios, com serviços de manutenção e limpeza para o feriado de Finados.

“A avenida Max Teixeira é muito movimentada e passa por vários bairros, como Cidade Nova e Flores. Por aqui, circula uma grande quantidade de pessoas, entre carros, motos, ônibus e outros meios de transporte. Por isso, é importante manter esse espaço limpo e contar com a colaboração da população, evitando jogar lixo nas ruas”, afirmou.

Quem passa pela avenida também reconhece a importância de contribuir para a conservação dos espaços públicos. O autônomo Desivaldo da Silva Reis, de 46 anos, comentou que manter a cidade limpa é uma responsabilidade de todos. “Depende de todo mundo. Se cada um fizer a sua parte, a cidade vai viver limpa, sem precisar estar limpando o tempo todo”, disse.

A Prefeitura de Manaus reforça que a população pode colaborar com a limpeza urbana evitando o descarte irregular de resíduos. Para solicitar serviços de limpeza e fazer denúncias, os moradores podem entrar em contato com o Disk-Semulsp pelos telefones (92) 98842-4738, 98842-1202, 98842-1276 ou 98842-1277, também disponíveis pelo WhatsApp.

Para solicitar a retirada de móveis, colchões e outros objetos de grande porte, o atendimento é feito por agendamento pelos números (92) 98415-9563 e 98459-5618.

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