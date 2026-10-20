O Boi-Bumbá Caprichoso completa 113 anos nesta terça-feira (20) e anunciou a programação oficial da Semana de Aniversário. As celebrações acontecem de 27 de outubro a 1º de novembro, no Curral Zeca Xibelão e em outros pontos de Parintins. A festa do Boi Azul e reúne itens oficiais, Marujada de Guerra, Corpo de Dança Caprichoso, Raça Azul e toadeiros.
Confira a programação:
27 de outubro (terça-feira)
Às 16h acontece a tradicional cerimônia de hasteamento do pavilhão oficial no Curral Zeca Xibelão, com participação dos itens oficiais e Marujada de Guerra. Às 20h, primeiro ensaio da Marujada em homenagem ao aniversário.
28 e 29 de outubro (quarta e quinta)
Ensaios da Marujada de Guerra a partir das 20h, preparando a Nação Azul e Branca para a festa principal.
30 de outubro (sexta-feira)
Ensaio técnico geral às 20h, reunindo itens oficiais, cantores e artistas do bumbá.
31 de outubro (sábado) – Aniversário de 113 anos
Ponto alto da celebração. Grande festa no Curral Zeca Xibelão com apresentação especial de todos os segmentos do boi. Entre as novidades, está a apresentação do álbum ao vivo no Bumbódromo e outras surpresas que serão reveladas na noite.
Segundo o presidente Diego Mascarenhas, a festa foi preparada no padrão Caprichoso para celebrar a história e a paixão que move o torcedor azulado.
1º de novembro (domingo)
Encerramento com o tradicional Boizinho de Rua, na Rua Gomes de Castro, ao lado da Q’Boi, levando a brincadeira para as ruas da Ilha.
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