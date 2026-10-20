PSG e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (20), às 16h (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, na França, em jogo válido pela terceira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.
O PSG chega à partida com seis pontos em duas rodadas, após vencer Slovan Bratislava e Manchester City. Na rodada anterior, o clube francês derrotou o City por 4 a 2, fora de casa.
O Barcelona também venceu seus dois primeiros compromissos na competição. A equipe espanhola superou Feyenoord e Galatasaray e entra na terceira rodada com seis pontos.
Onde assistir PSG x Barcelona ao vivo
A partida entre PSG e Barcelona será transmitida por SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).
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