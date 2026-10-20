Concurso da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) terá 403 vagas em diferentes estados do país.
Divulgação/Conab
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) informou nesta terça-feira (20) que seus sistemas e serviços digitais têm sido alvo de ataques cibernéticos, incluindo tentativas de invasão que colocam em risco a segurança de seu ambiente tecnológico.
Em nota, a estatal afirmou que os sistemas permanecem protegidos, mas podem apresentar instabilidades e restrições temporárias de acesso devido às medidas preventivas adotadas para preservar a integridade das informações e a confiabilidade dos serviços.
A Conab é responsável, entre outras atribuições, por produzir informações sobre o setor agropecuário, realizar levantamentos de safras e executar políticas agrícolas. Segundo a companhia, as investigações para apurar os ataques estão em andamento.
*Com informações da Reuters.
BTG tem desvio de cerca de R$ 100 milhões em ataque hacker
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