O estado do Amazonas mais uma vez provou ser um grande celeiro de nadadores. A nadadora amazonense Letícia Gabriella Lopes Barbosa, mais conhecida como Lelê, de apenas 9 anos de idade, foi à forra em território nordestino e assegurou tríplice coroa para a natação local, conquistando uma medalha de ouro uma de prata e outra de bronze na disputa da Copa Norte-Nordeste de Natação 2026, que foi disputada nos dias 15 a 17 de outubro, Maceió, capital do Estado de Alagoas.
A disputa é uma competição oficial do calendário da Confederação Brasileira Desportos Aquáticos (CBDA) e reuniu os melhores nadadores do território nacional.
A façanha da nadadora Lelê iniciou ainda na sexta-feira (16) conquistando a inédita medalha de ouro nos 100 metros peito. No sábado (17) ela assegurou mais duas medalhas, a primeira delas, de prata na prova dos 50 metros peito posteriormente a medalha de bronze nos 100 metros medley.
A tríplice coroa tem o seu sabor especial para nadadora Lelê, sendo que ela baixou o seu tempo em todas as provas que disputou na Copa Norte-Nordeste, provando evolução dentro das piscinas e de maneira meteórica.
A nadadora Lelê defende cores da Adalberto Valle, sob treinamento do professor Yves Simões, e carrega a responsabilidade de representar a tradicional equipe da natação amazonense, que já revelou grandes nomes para o esporte local.
“Só agradecer essa parceria com professor Yves Simões e coordenador Ivaldo Almeida, que vem sendo crucial para nossa evolução tática e física, fazendo um ótimo trabalho com nós atletas da Adalberto Valle”, frisou Lelê.
Atleta Lelê dedica essa conquista tripla aos pais, treinadores, patrocinadores, e a todos que contribuíram diretamente e indiretamente para que esse momento se tornasse realidade.
“Estou muito feliz por essa conquista, três medalhas em uma competição, foi a primeira vez que eu consegui esse feito, prova que estou no caminho certo, dedico a todos aqueles que torceram para que esse dia chegasse, não foi fácil as melhores nadadores do Brasil estão aqui, frente à frente”, frisou Lelê.
Próxima competição
A nadadora Lelê tem pela frente as competições: Torneio de Velocidade, que irá ocorrer no dia 31 de outubro e o Campeonato Amazonense, em novembro.
O post Natação: amazonense conquista ouro, prata e bronze na Copa Norte-Nordeste apareceu primeiro em Portal Você Online.
👁 6 visualizacoes
- Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel, é citado em mensagens sobre festa de banqueiro preso (103 visualizacoes)
- Jeep Compass 2027 ganha versões híbridas, mas ainda custa e consome mais que rivais chineses (99 visualizacoes)
- Tesla apresenta Roadster que “voa” com tecnologia de foguetes da SpaceX (42 visualizacoes)
- Vila Nova, Juventude e Grêmio Novorizontino aparecem com chances de subir para a Série A (41 visualizacoes)
- O Boticário lança “Cuide-se Bem Acerola e Vai” e conecta o autocuidado ao universo do sport care (38 visualizacoes)