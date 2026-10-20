O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) reforçou a atuação federal no Amazonas, com apoio operacional às ações de segurança e investigação dos incêndios no estado. Nesta terça-feira (20/10), um helicóptero Bell 412 começa a transportar equipes responsáveis por diligências e perícias em campo. Na quarta-feira (21/10), uma aeronave da família Esquilo também passará a integrar a operação.

A força-tarefa reúne a Polícia Federal (PF), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e órgãos estaduais. As instituições atuam de forma integrada para apurar possíveis crimes relacionados aos incêndios, com diligências em campo, perícias e análise de imagens de satélite.

O Bell 412 é uma aeronave biturbina de médio porte, utilizada em missões de segurança pública, busca e salvamento e transporte de equipes. Segundo o fabricante, pode transportar até 14 passageiros e tem cabine adaptável a diferentes missões.

A aeronave vai ampliar a capacidade de deslocamento das equipes, facilitando o acesso a localidades distantes e de difícil acesso por via terrestre.

O Esquilo é um helicóptero monoturbina de menor porte, utilizado em diferentes tipos de operação. A família de aeronaves acumula mais de 40 milhões de horas de voo em todo o mundo.

Com as duas aeronaves, as equipes terão mais condições de chegar aos locais onde serão realizadas diligências e perícias relacionadas aos incêndios.

INVESTIGAÇÃO – As diligências buscam esclarecer as circunstâncias dos incêndios e identifi car possíveis responsáveis. O trabalho inclui perícias em campo e análise de imagens de satélite, que podem contribuir para a apuração dos fatos.

As investigações ocorrem paralelamente às ações de combate às chamas e de atendimento à população.

Na sexta-feira (16/10), representantes das instituições se reuniram no Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI-Amazônia), em Manaus, para tratar do compartilhamento de informações.

Nesta terça-feira (20/10), também será entregue à Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas (SR/PF/AM) um compilado de informações para subsidiar as investigações em andamento. Após análise, o material poderá contribuir para a abertura de novas apurações.

A atuação do MJSP inclui a articulação dos órgãos de segurança pública e a mobilização de suporte operacional para o enfrentamento dos incêndios no Amazonas. O ministério também coordena o emprego da Força Nacional de Segurança Pública, que mobiliza bombeiros e viaturas para apoiar as ações no estado.