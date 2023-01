Lábrea e Apuí, no sul do Amazonas, lideram o ranking dos municípios com maior área desmatada na Amazônia entre agosto e dezembro do ano passado, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou nesta sexta-feira (6).

A área sob alertas de desmatamento na Amazônia atingiu 4.793 km² no acumulado de agosto a dezembro, recorde para o período na série histórica iniciada em 2015.

O Observatório do Clima diz que, como a taxa de desmatamento na Amazônia é medida sempre de agosto de um ano a julho do ano seguinte, a destruição será herdada pelo governo Lula na taxa oficial de 2023.

“Mesmo com dados parciais (foram contabilizados 30 dias de dezembro até o momento) e influenciados por cobertura de nuvens (isso ocorre principalmente de novembro a abril), o resultado do Deter-B é alarmante”, advertiu a ong.

“Os alertas de destruição da Amazônia bateram recordes históricos nos últimos meses, deixando para o governo Lula uma espécie de desmatamento contratado, que vai influenciar negativamente os números de 2023.

