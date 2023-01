Sete pessoas foram presas na sexta-feira, 06/01, durante Operação deflagrada pelo 5° Batalhão de Polícia Militar, com o apoio da Força Tática, em Coari. De acordo com a Polícia Militar, a ação prendeu suspeitos de envolvimento em homicídios e tentativa de assassinatos no município.

De acordo com a polícia militar, uma denúncia informou que um grupo estaria comercializando entorpecentes em uma casa na rua Olavo Bilac, bairro Chagas Aguiar. Chegando ao local, a polícia realizou revista na residência e nas casas vizinhas, onde foram encontradas drogas, aparelhos celulares, joias e uma moto.

Os suspeitos presos foram:

-Claive Araújo de Souza, 18;

-Jonatas Pinheiro Ribeiro, 20;

-Adrian de Souza Monteiro, 21;

-Jadson Mesquita dos Santos, 19;

-Arison da Silva Farias, 22;

-Wallace Penha Pinheiro, 30;

-Francisco, sobrenome e idade não informada.

De acordo com a polícia, os homens já possuem passagem pela polícia e histórico de ligação com facção criminosa.