A parceria entre a Prefeitura de Manaus e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) está sendo fortalecida por meio da ampliação de ações estratégicas voltadas à saúde básica de refugiados e migrantes que vivem na capital amazonense. Entre as linhas de atenção prioritárias estão a vinculação dessa população às unidades de assistência da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e a imunização, em especial de crianças e adolescentes, de acordo com o calendário básico de vacinação adotado pelo governo brasileiro.

Na última quarta-feira, 21/9, a titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, recebeu a consultora do Unicef, Neideana Ribeiro, na sede da secretaria, em uma reunião de apresentação dos resultados já obtidos e reafirmação do compromisso de seguir avançando em projetos prioritários.

O encontrou contou com a participação da diretora de Atenção Primária da Semsa, Sonja Farias, da diretora da Escola de Saúde Pública da Semsa (Esap), Karina Cerquinho, e do diretor de Gestão de Educação em Saúde da Esap, Fabiano Corrêa Batista.

“É sempre importante contarmos com parceiros para aumentar nossa capacidade de atendimento e o Unicef veio para somar as nossas ações. O Sistema Único de Saúde (SUS), no qual nós executamos a Atenção Primária, atende todos os cidadãos que vivem no território brasileiro, e precisamos seguir nos esforçando para acolher migrantes de refugiados de forma adequada, e levar até eles os nossos serviços de promoção à saúde”, declarou Shádia.

Entre os resultados da parceria destacados durante o encontro está a vinculação de aproximadamente 7 mil migrantes ou refugiados às UBSs da rede municipal de saúde. O registro dessa população contribui com o desenvolvimento de políticas públicas, acolhimento de maior qualidade e acompanhamento familiar constante.

Neideana Ribeiro disse que, além dos dados, a reunião teve o objetivo de sistematizar um modelo de trabalho para ser levado adiante, entendendo as potencialidades da Semsa e os desafios para chegar até essa população.

“Nossa proposta é dar continuidade a esse trabalho e fazer com que essa população seja vinculada a uma UBS, conheça quais são seus direitos e deveres, quais são os princípios do SUS, entre outros pontos. Também pretendemos dar um foco para a importância da atualização do calendário vacinal de crianças e adolescentes”, contou.

Para os próximos meses, de outubro a dezembro, a parceria visa alavancar outros projetos prioritários, como a elaboração de videoaulas com conteúdo voltado ao atendimento humanizado e culturalmente sensível, com apoio da Esap; a colaboração na coleta e registro de informações sobre os serviços e atendimentos; o aprimoramento da atuação de Agentes Comunitários de Saúde e Monitores Especiais de Saúde e outros mobilizadores promotores de saúde, em contextos de crise humanitária e emergências.

“Vamos desenvolver ações que contribuam com mais avanços na saúde da população de Manaus, destacando, além da imunização, as áreas de vigilância nutricional, principalmente das crianças, adolescentes e gestantes, e estratégias conjuntas de uma assistência humanizada e qualificada”, finalizou Neideana.