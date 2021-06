5 / 5 ( 3 votos )

A Prefeitura de Barcelos anunciou a publicação do Edital 01/2021, que regulamentará as obras da construção da nossa tão sonhada orla municipal de Barcelos.

O anúncio foi feito pelo prefeito Edson Mendes, em suas redes sociais nesta sexta-feira (25). A notícias foi comemorada pela população barcelense, já na expectativa de futuros empregos na cidade.

De acordo com o Prefeito, a Orla é um empreendimento de 22 milhões de reais, que envolverá, neste primeiro momento, muro de arrimo e calçadão, que irá do terreno atrás da quadra da praça até as instalações do futuro porto, na ponta: aproximadamente 650 metros de obras.

Na segunda etapa, de urbanização, comportará: parque infantil, centro de convenções, quiosques diversos, largo municipal, museu, anfiteatro, chafariz e monumentos às pescas esportiva e ornamental.

"Um presente do Governo Federal, através do MDR, articulado pelo Senador Eduardo Braga, em favor da nossa gente. Imaginem quantos empregos e renda serão gerados. Um dia, pessimistas duvidaram e zombaram da nossa capacidade de sonhar: hoje o sonho ganha contornos reais. Agindo Deus, quem impedirá? Mais uma vez, e de novo, parabéns Mariuá!" Finalizou o Prefeito Edson Mendes.