O prefeito foi submetido a um procedimento dermatológico

Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, foi diagnosticado com carcinoma basocelular, tipo mais comum de câncer de pele. Em 75% dos casos tem alcance de cura definitiva.

Após diagnóstico, o prefeito foi submetido a um procedimento dermatológico na região do nariz neste domingo (13).

O procedimento foi bem-sucedido e realizado pelo dermatologista doutor Carlos Chirano, em Manaus. Na ocasião, foram retiradas todas as células basocelulares da área afetada.

David Almeida passa bem e ficará despachando em home office por sete dias, conforme orientação médica.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

