Há 2 anos o Amazonas confirmava o primeiro caso de covid-19 no Estado. O vírus já estava circulando em alguns estados do país, mas a confirmação da chegada ao Amazonas só aconteceu em 13 de março de 2020.

Paciente recebeu alta após recuperação da covid-19.

O anúncio foi feito pela então diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, doutora Rosemary Costa Pinto, um dos nomes de destaque no enfrentamento à Pandemia. Ela foi inspiração para muitos amazonenses, porque suas palavras traziam esperança. A filha, Camila Costa Pinto, lembra da dedicação da mãe.

Em menos de um ano, o estado passou por dois picos da doença, o primeiro foi entre abril e maio de 2020, quando a rede de saúde e o sistema funerário ficaram sobrecarregados. Medidas mais rígidas foram adotadas, como o isolamento social, o fechamento do comércio e suspensão de atividades não essenciais, além da obrigatoriedade do uso de máscara.

O cantor Jander Manauara foi internado com covid-19 em estado grave naquela época. Foram dois meses no hospital, lutando para viver.

Para quem atuou na linha de frente do combate ao vírus também foi um período difícil, como recorda a médica Fabiane Sales.

Na segunda onda, em janeiro de 2021, o cenário foi ainda mais grave: faltou oxigênio nos hospitais. Pacientes foram levados a outros estados e houve recordes de mortes. O Amazonas recebia de outros estados doações do insumo.

Além da demora do governo para tomar decisões, no auge da crise da saúde, um voluntário de uma ONG que transportava cilindros de oxigênio doados para os hospitais furtou e revendeu os produtos. Hoje ele está preso, mas o prejuízo é irreparável. Muitos perderam à vida nessa luta.

Parentes de pacientes hospitalizados se reúnem para comprar oxigênio, insumo básico no tratamento de covid-19.

A vacina contra a doença só chegou ao estado no dia 19 de janeiro de 2021. Muitas vidas já tinham sido perdidas. O cronograma de imunização iniciou com profissionais da saúde que atuaram na linha de frente, idosos, pessoas com deficiência e indígenas. Apesar disso, médicos e servidores foram suspeitos de terem furado a fila.

Atualmente, a campanha de imunização segue com o cronograma ampliado e com vacina disponível para quase todas as faixas etárias e grupos. No entanto, menos da metade dos municípios alcançaram pelo menos 50% da população com ciclo vacinal completo no estado.

Campanha de vacinação contra covid-19 no Amazonas completa um ano. Vanda Ortega foi a primeira amazonense a ser vacinada, em 2021. Foto: Diego Peres/Secom

Em meio ao cenário, o estado tem flexibilizado medidas de combate ao vírus. Recentemente, o uso de máscara de proteção em locais abertos deixou de ser obrigatório em Manaus e o governo pretende liberar a população de usar a máscara também em locais fechados. É possível manter a esperança de que dias melhores estão por vir, mas sem esquecer que a responsabilidade é de cada um de nós.

Rebeca Beatriz – Rádio Rio Mar

