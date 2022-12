A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP), divulgou nesta terça-feira, 27/12, as imagens de Diego Ramos Pio e Lucas Melo Campos, envolvidos em um roubo praticado contra um mercadinho, localizado no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. O crime ocorreu no dia 3 de agosto deste ano.

Conforme o delegado Fábio Aly, titular da unidade policial, as investigações apontaram que Lucas entrou no estabelecimento, juntamente com Pedro Ferreira de Souza, 25, já preso pela polícia, e subtraiu uma quantia de R$ 1 mil. O outro envolvido Diego Ramos Pio deu apoio a fuga.

“Contamos com a colaboração da população na divulgação dessas imagens, bem como na realização de denúncias, caso saibam o paradeiro deles”, disse o delegado.

Disque-denúncia

Quem tiver informações acerca da localização dos envolvidos deve entrar em contato pelo número (92) 99402-8819, disque-denúncia do 18º DIP, ou pelo 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, afirmou Aly.