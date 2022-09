A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (15), a incineração de mais de uma tonelada de drogas, consistentes em cocaína e maconha.

De acordo com nota da PF, o montante é fruto de diversas ações diretas na circunscrição da Superintendência Regional no Amazonas, bem como de ocorrências apresentadas por outras forças de segurança pública do estado.

Ao longo deste ano, mais de 9 toneladas de drogas foram apreendidas pela Polícia

Federal do Amazonas.