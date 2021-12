Avalie o post

Policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na manhã deste sábado (18/12), apreenderam grande quantidade de material entorpecente, no porto de Manaus, Centro , zona sul da capital.

Os policiais foram acionados pelo Coordenador de Operações, a fim de atender uma ocorrência de que haveria uma mala contendo substância entorpecente, no Porto de Manaus, no navio Tavares. Ao chegar no local, a mala foi localizada e aberta na presença de uma equipe da Força Tática, tendo sido conferidos 18 tabletes de maconha, totalizando 18kg.

Os passageiros da embarcação informaram que o proprietário da mala fugiu abandonando o material na embarcação antes da chegada dos policiais.

O material foi encaminhado ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Fonte: PMAM

Foto: Divulgação/PMAM

