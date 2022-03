Avalie o post

Segundo a prefeitura, 158 unidades voltarão a ter aulas 100% presenciais

Rio de Janeiro – As escolas da rede municipal de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, que não foram atingidas no temporal que deixou ao menos 233 mortos na cidade voltam a receber alunos na segunda-feira (7). Segundo a prefeitura, 158 unidades voltarão a ter aulas 100% presenciais e seguindo os protocolos de segurança da Covid-19 estabelecidos por decreto municipal.

Entretanto, as unidades que funcionam como pontos de abrigo para as famílias vítimas da chuva ainda ficarão fechadas para os alunos, assim como as unidades localizadas em regiões atingidas pela chuva que não foram vistoriadas pela Defesa Civil.

A secretária de Educação, Adriana de Paula, fez reunião com as diretoras e agradeceu a todos os profissionais pela dedicação no atendimento nos pontos de abrigo. Ela explica que as unidades que vão reabrir na segunda-feira estão passando por limpeza e organização para receber os alunos.

“A retomada das aulas está sendo toda elaborada para atender, de forma gradativa, todos os cerca de 39 mil alunos”, ressaltou. “A reposição das aulas também está sendo planejada. Essa reposição será feita para cumprir a carga horária letiva com estudos dirigidos e atividades complementares”, explicou a secretária.

