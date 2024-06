A Prefeitura de Manaus, por meio do Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), realizou, entre os dias 4 e 5 de junho, a pesquisa de preços dos alimentos que compõem a cesta básica.

A divulgação da pesquisa visa potencializar o poder de compra da população.

A metodologia empregada se baseou nos itens da cesta básica de referência do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e no novo Decreto Federal n° 11.936, de 5 de março de 2024, que dispõe sobre a composição da cesta básica de alimentos no âmbito da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e da Política Nacional de Abastecimento Alimentar.

A pesquisa atual de preços abrangeu dez estabelecimentos distribuídos por todas as zonas da cidade.

Composta por 16 itens, totalizando 37 unidades, o menor valor encontrado para a cesta básica foi de R$ 223,03, enquanto o maior valor foi de R$ 269,24. Houve uma diminuição de preços em comparação com a última pesquisa realizada pelo Procon Manaus.

“A pesquisa é realizada mensalmente em diversos estabelecimentos com o objetivo primordial de oferecer ao consumidor uma ampla variedade de opções de preço acessíveis. Ademais, busca promover a competição livre e inibir quaisquer comportamentos que violem as normas econômicas vigentes no mercado”, afirmou a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu.

Confira os resultados da pesquisa

O post Pesquisa Procon: cesta básica em Manaus custa até R$ 269,24 apareceu primeiro em Portal Você Online.