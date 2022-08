A segunda pesquisa espontânea de intenção de voto para a governador do Amazonas do Ipec, antigo Ibope, divulgada na noite desta segunda-feira (29) encomendada pela Rede Globo aponta que o atual governador do estado, Wilson Lima, candidato a reeleição pelo União Brasil, tem 25% de intenção de votos no primeiro turno, enquanto o ex-governador Amazonino Mendes (Cidadania) tem 19%. Brancos e nulos são 9% e os 6% restantes não sabem ou não responderam

A levantamento ouviu 800 pessoas entre os dias 21 e 23 de agosto em 20 cidades amazonenses. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) sob o número AM- 06012/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo Nº BR-09878/2022.

O terceiro colocado, o senador do MDB, Eduardo Braga, aparece na disputa bem atrás sem ameaçar com 10% da preferência do eleitorado amazonense.

Os números são praticamente os mesmos da última pesquisa realizada pelo Ipec, no último dia 24, quando Wilson apareceu à frente do seu adversário do Cidadania.

Na capital, Manaus, os dois candidatos estão empatados com 21% das intenções de voto. No interior são 29% a 16%. Em outros tópicos a pesquisa aponta Wilson Lima na frente de Amazonino, de acordo com cada tema.

Entre os entrevistados com o ensino fundamental, Wilson Lima aparece om 26% a 18%, no médio 22% a 20% e no superior, 29% a 18%.

No extrado pesquisado entre as faixas etárias, o governador do Amazonas tem entre os pesquisados, de 16 a 24 anos 35% a 26%. De 25 a 34 anos, 27% contra 18%. Dos 35 a 44 anos, 23% a 20%, e dos 45 a 59, 27% a 19%.

Wilson Lima também tem vantagem na preferência dos evangélicos com 26% contra 17%. Entre outras religiões e os que não tem nenhuma ele tem 24% a 17%.

Pesquisa estimulada

Quando a pesquisa é estimulada – o entrevistador apresenta uma lista com nomes dos candidatos – a corrida eleitoral no Amazonas segue empatada em 30% da intenção de voto dos eleitores, o mesmo resultado do último levantamento feito pelo Ipec na semana passada.

