O sedentarismo aumenta o risco de doenças cardíacas, hipertensão arterial, diabetes tipo 2, câncer, entre outras. A profissional de educação física, Silvia Borges, que lidera um grupo de idosos destaca que se exercitar melhora a capacidade cognitiva e diminui os impactos da depressão e ansiedade.

Susana Reis Ribeiro tem 69 anos e já está aposentada. Ela é integrante do grupo de atividades físicas da Unidade Básica de Saúde Ivone Lima, no bairro Coroado, zona Leste. Para Susana, os treinos com auxílio de um profissional de educação física ajudam a população do bairro, já que muitos não possuem condições financeiras para fazer aulas particulares.

As atividades fazem parte de um programa voltado a prática de exercícios físicos em unidades assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde. As atividades haviam sido suspensas em 2020, em decorrência da pandemia da Covid-19, e estão sendo retomadas aos poucos.

Foto: Camila Batista / Semsa

