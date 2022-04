Avalie o post

Na última quarta-feira (06), 207 deputados da base governista votaram contra a urgência na tramitação do projeto. Ao mesmo tempo, 249 parlamentares apoiam a urgência. Porém, a quantidade mínima para aprovação da aceleração dos trâmites é de 257.

Com a rejeição do requerimento de urgência, ele sai da pauta da Câmara e precisa passar pelas comissões.

Os deputados governistas Bia Kicis, Giovani Cherini e Hildo Costa são contra a proposta. Os deputados Joice Hasselmann, o relator Orlando Silva e Henrique Fontana defendem a aprovação da proposta. (assista baixo)

Um estudo realizado pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas mostrou que postagens com alegações falsas de fraudes nas urnas eletrônicas e defesa do voto impresso tiveram mais de 111.7 milhões de interações no Facebook, entre novembro de 2020 e janeiro de 2022.

De acordo com a pesquisa, os principais disseminadores das notícias falsas sobre as urnas são servidores públicos de renome. O ranking é liderado pela deputada federal governista Carla Zambelli, com 1.576 postagens e quase 8 milhões de interações, entre comentários, curtidas e compartilhamentos.

Atrás dela fica a deputada federal Bia Kicis, que diz, no vídeo acima, ser contra o projeto, com 6.855.975 interações.

Da Redação

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

