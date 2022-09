O Peru decretou alerta alerta epidemiológico nacional neste sábado, devido ao aumento dos casos e mortos por dengue no país.

Um boletim do Ministério da Saúde informou que a medida foi formulada "diante do aumento dos casos e da ocorrência de surtos de dengue no país", e que centros de saúde públicos e privados foram notificados.

Até o momento, foram reportados 58.117 casos, 88% a mais do que no mesmo período de 2021. O número de óbitos aumentou 168%, passando de 28 em 2021 para 75 em 2022, segundo dados do Ministério da Saúde.

Os departamentos mais afetados são Piura, Loreto, San Martín, Junín, Cajamarca, Ucayali, Cusco, Amazonas, Huánuco e Madre de Dios, quase todos localizados em áreas de selva no norte, centro e sul do Peru. "O mosquito transmissor Aedes aegypti está espalhado por 22 regiões (departamentos), 94 províncias e 528 distritos do país", detalhou o boletim do Ministério da Saúde. A incidência mais alta é registrada em Piura e Madre de Dios, com 175 pessoas afetadas a cada 100.000 habitantes.

et/ll/lb

© Agence France-Presse