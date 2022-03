5/5 - (1 vote)

O período do defeso chegou ao fim nesta terça-feira (15/03), no Amazonas. Com isso, encerra a restrição de pesca para oito espécies de peixes no estado. O período de defeso ocorre todos os anos na época da reprodução das espécies protegidas, e tem o objetivo de contribuir para a conservação do estoque pesqueiro.

As informações são do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

Entre as espécies que serão liberadas para pesca estão: aruanã, caparari, surubim, matrinxã, pirapitinga, mapará, sardinha e pacu.

A exceção é o tambaqui, que sai do período de defeso somente no dia 31 de março, e do pirarucu que tem a sua proibição de pesca durante o ano todo, sendo permitido apenas em áreas de manejo autorizadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).



Segundo o gerente de pesca do instituto, Gelson Batista, a pesca desses peixes estará liberada, mas “é preciso respeitar o tamanho mínimo de captura, para não prejudicar o crescimento das espécies e assim, não ocorrer o crime ambiental”.

Os tamanhos são os seguintes: aruanã (50 cm); caparari (80 cm); surubim (80 cm); pacu (15 cm) e tambaqui (55 cm).