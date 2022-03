Avalie o post

Contribuintes têm até esta terça-feira (15) para pagar IPTU 2022

Manaus – Os contribuintes têm até esta terça-feira (15) interessados para pagar o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) em cota única. O pagamento antecipado e em cota única também garante desconto de 10% para imóveis residenciais e 30% para imóveis comerciais.

Termina nesta terça-feira prazo para pagar cota única do IPTU 2022 (Foto: Altemar Alcantara/Semcom)

Caso o contribuinte não tenha recebido o seu carnê, as guias de pagamento do IPTU 2022 poderão ser consultadas e impressas no portal de serviços Manaus Atende.

Além de garantir o desconto, os contribuintes podem participar do sorteio de uma picape automática e mais quatro carros populares.

O contribuinte não precisa fazer nenhum cadastro somente realizar o pagamento e o sistema automaticamente já identifica e gera um bilhete eletrônico para a matrícula do IPTU correspondente. A partir do momento que pagar a cota única do carnê do IPTU 2022, o contribuinte já está concorrendo aos prêmios, que serão sorteados no fim deste mês.

O sorteio será realizado com base nos números extraídos pela Loteria Federal. O contribuinte que pagar em cota única, além dos automóveis que serão sorteados em março, também concorrerá a prêmios mensais em dinheiro, que variam de R$ 2 mil a R$ 20 mil. Em dezembro, todos os contribuintes adimplentes com o IPTU 2022 também irão concorrer a um prêmio extra de R$ 50 mil e outro de R$ 100 mil.

