Avalie o post

Manaus – Motoristas autuados pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), podem realizar o pagamento da guia de recolhimento por meio de PIX disponibilizado no próprio documento de notificação de penalidade, que já vem com o guia de recolhimento com o QR-Code para o devido pagamento.

A diretora de Logística e Finanças do IMMU, Viviane Cabral, ressalta que o pagamento, via PIX, deve ser feito unicamente por meio da leitura do QR-Code disponibilizado na notificação.

“Os condutores devem estar atentos ao uso do QR-Code até por uma questão de segurança”, observa.

Ao imprimir as multas no portal do órgão, o documento terá um QR-Code que deve ser escaneado pelo aplicativo bancário para leitura do código.

Os condutores continuam a ter opção de quitar suas dívidas no cartão de crédito, parceladas em até 12 vezes. Todas as bandeiras de cartões de crédito são aceitas para o pagamento, que pode ser feito na sede do IMMU, na rua Urucará, 1.180, bairro Cachoeirinha, zona sul.

source