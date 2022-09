A turma do 451 chegou ao bairro Zumbi dos Palmares, na zona Leste de Manaus, na manhã de segunda-feira (5.9), levando propostas, animação e a certeza de que o respeito ao Amazonas vai voltar ao Senado Federal. Recebido com muito entusiasmo e ao som do jingle oficial da campanha, cantado em coro pelos militantes, o candidato a senador pela federação PSDB-Cidadania, ArthurVirgílio Neto, disse que o Brasil irá notar um senador diferente, caso eleito no pleito deste ano.

“Eles [parlamentares] vão perceber que chegou um senador diferente. Primeiro porque vou acabar com esse tal orçamento secreto, não aceitarei e não permitirei que ninguém aceite emendas secretas. Vou querer e exigir, em nome de todos os brasileiros, clareza, muita clareza no Senado. Mas, também vão notar um senador amoroso quando tratarem bem o Amazonas, agora, se atacarem meu Estado, o pau vai comer”, disse Arthur sendo ovacionado pela população.

Caminha pelo bairro

Ele caminhou e conversou com moradores e comerciantes das ruas Dídia e a Doutor Edson, acompanhado do candidato a deputado estadual Hudson Jorge. Para a ajudante de serviço social, Suely Santos, o nome Arthur Neto é sinônimo de respeito e competência. “O Arthur vai ser o melhor para o nosso Amazonas. Ele é a voz que falta no Senado”, defendeu, recebendo um abraço carinhoso do candidato ao Senado.

Tiene Garcia Ramos trabalha em um salão de beleza na localidade e fez questão de esperar Arthur na porta do seu negócio para dizer que o considera um intelectual e com muita experiência na vida pública. “Um homem que veio de muitos anos de política, nada mais justo que a gente eleja ele, que já fez muito pelo nosso Estado. É Arthur de novo para defender o Amazonas!”, disse, com convicção.