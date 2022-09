Com vasta experiência como gestor nos setores público e privado, o candidato ao governo do Amazonas pela coligação 'Nós, o Povo' (Solidariedade/PSB), Ricardo Nicolau 77, disse que vai tornar o Estado menos burocrático para que as empresas possam gerar mais empregos no Amazonas. O compromisso foi firmado durante encontro com empresários do comércio, bens e serviços e turismo na sede da Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio) nesta semana.

Ao apresentar seu plano de governo, o candidato, referência na gestão do complexo hospitalar Samel, afirmou que vai adotar medidas de desburocratização como forma de incentivar o setor produtivo a gerar mais empregos. Para Ricardo Nicolau, melhorar o ambiente de negócios a partir de uma administração eficiente é fundamental para tirar o Amazonas da situação do segundo estado mais pobre do país.

“A gente precisa abrir diálogo e dar transparência para que o governo do Estado seja parceiro da economia. Não dá para a burocracia tomar conta dos órgãos públicos e os empreendedores tenham que esperar por dois anos uma licença. Nós vamos ter que enfrentar interesses. Vou implantar uma licença digital e se o Estado não tiver competência em 30 dias de dizer sim ou não ou abrir uma diligência, automaticamente, esse empreendimento está autorizado com uma licença provisória”, ressaltou.

Ricardo Nicolau quer usar experiência do setor privado na administração pública

Ainda de acordo com o candidato, é preciso mudar a forma de governar, que persiste por mais de 40 anos no Amazonas, para fazer com que a população possa aumentar sua renda e, assim, fazer girar a roda da economia.

“Vamos inverter a lógica. Se o Estado não tem competência para agir, é preciso que você não atrapalhe o desenvolvimento, não atrapalhe o investimento porque esse investimento vai embora, ele não vai ficar. Então, a gente precisa ser parceiros de quem emprega, parceiro de quem está trazendo desenvolvimento. Tenho experiência na iniciativa privada. Vamos levar essa forma de administrar para o governo”, pontuou Ricardo Nicolau.