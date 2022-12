O atacante Neymar foi expulso do jogo do PSG contra o Strasbourg, nesta quarta-feira, 28, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Francês. Com isso, o camisa 10 não estará a disposição do time para o primeiro compromisso de 2023, em 1º de janeiro, contra o vice-líder Lens. Antes de ser expulso, Neymar deu assistência para o zagueiro Marquinhos abrir o placar do primeiro tempo. Já no segundo tempo ele recebeu os dois cartões amarelos. O primeiro foi aos 15 minutos, após deixar a mãe no rosto de Thomasson. Um minuto depois o atacante brasileiro se jogou sem ser tocado dentro da área e foi advertido por simulação. Mesmo com um a menos em campo, o PSG venceu a partida por 2 a 1 e segue invicto na competição. Essa foi a quinta expulsão de Neymar no time francês, sendo que em quatro oportunidades foram por receber dois cartões amarelos.

