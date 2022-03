Avalie o post

Evento de lançamento contará com a presença das três autoras e noite de autógrafos

Manaus – As advogadas Graziella Alecrim, Josana Mundstock e Sálvia Haddad se reúnem na próxima quarta-feira (09) para o lançamento de suas obras jurídicas que acontecerá na Livraria Leitura do Amazonas Shopping.

(Foto: Divulgação)

O projeto “Direito e Amigas” é resultado de dois anos de pesquisas das amigas na construção da dissertação do mestrado em Direito Constitucional no Mestrado Interinstitucional – MINTER do Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas – CIESA com a Universidade de Fortaleza – UNIFOR.

Os livros abordam problemáticas atuais, analisam temas relevantes que certamente dinamizam o debate jurídico brasileiro nas suas respectivas áreas.

Mulheres

O projeto “Direto & Amigas” destaca a importância do papel da mulher na Ciência, ambiente ainda carente de representatividade feminina.

A advogada Sálvia Haddad revela que seu livro contribui para o debate sobre a autonomia para morte, que é abrangida pelo princípio da dignidade da pessoa humana, pilar do Estado Democrático Brasileiro.

Josana Mundstock, por sua vez, destaca a satisfação de contribuir “É uma honra estar nesse projeto com amigas queridas que tanto admiro e me inspiram. Minha obra tem o objetivo de esclarecer dúvidas e gerar segurança nas contratações em shopping centers. Tema relevante frente à contribuição do setor para o desenvolvimento social e econômico”.

Graziella Alecrim ressalta que é uma imensa alegria lançar sua obra ladeada por profissionais tão gabaritadas. “O projeto Direito & Amigas nasceu da vontade dessas três mulheres de exporem seu trabalho, fruto de dias de pesquisa e dedicação dentro dos temas escolhidos. Depois de longo período de distanciamento social, nosso lançamento será presencial, ocasião em que colocaremos nosso trabalho à disposição da comunidade jurídica. Minha obra trata do trabalho escravo, propondo uma análise sobre o impacto dessa prática nos direitos da personalidade da vítima, tema importante e de referência nesse momento”.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

