Após receber denúncia sigilosa, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) abriu uma apuração para descobrir se a prefeitura de Manaus tem concluído o ciclo de coleta e reciclagem de lâmpadas e vasilhames de vidro.



De acordo com a denúncia, mesmo que os objetos tenham sido descartados separadamente e coletados, o ciclo completo de reciclagem não está ocorrendo.

Na última sexta-feira (11), o MPAM publicou em diário oficial a instauração de uma notícia de fato, na qual solicita esclarecimentos junto à Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp).

A requisição pede que a Semulsp informe como a está fazendo a coleta seletiva dos vasilhames de vidro e das lâmpadas e qual a destinação dos mesmos. O MPAM também pediu o detalhamento da área de cobertura da coleta seletiva e a proporção em relação a coleta domiciliar de resíduos em geral.

Consultada pela Rádio Rio Mar, a Prefeitura de Manaus não se pronunciou até o momento.

A reportagem apurou que, até a chegada da pandemia de Covid-19 a Manaus, em março de 2020, a prefeitura mantinha 13 rotas fixas de coleta seletiva residencial, de porta a porta. Porém, o serviço foi suspenso e está inativo desde então.

Conforme lista disponível no site da Semulsp, Manaus dispõe, atualmente, de 25 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) nos principais supermercados da capital.

Um levantamento da própria Semulsp mostra que menos de 3% dos resíduos sólidos coletados em Manaus são reciclados.





