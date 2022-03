Avalie o post

Criminosos tentaram fugir após invadirem clínica veterinária no bairro Parque 10

Manaus – Dois homens, ainda não identificados, morreram no fim da tarde deste domingo (13), após assaltarem uma clínica veterinária localizada no bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul de Manaus. O caso aconteceu por volta das 17h30 na rua Hokkaido.

(Foto: Divulgação)

Segundo informações da Polícia Militar, a dupla invadiu a clínica e rendeu funcionários e clientes. Houve um tiroteio entre os suspeitos e um cliente do estabelecimento, no qual um dos criminosos foi baleado.

Uma equipe da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) que fazia patrulhamento nas proximidades foi informada sobre o assalto. Quando a equipe policial chegou no endereço, conseguiu avistar os assaltantes fugindo e entrando em uma residência nas proximidades.

Ao entrarem no local, os policiais militares foram recebidos a tiros por um dos criminosos e revidaram. Os dois assaltantes foram socorridos pelos policiais e levados até o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas não resistiram e morreram na unidade hospitalar.

Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML). Com os assaltantes foram apreendidos dois revólveres, munições e celulares. O material apreendido foi apresentado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Veja o Vídeo:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte