Avalie o post

Segundo produtor e amigo de Kevin, uma segunda garota de programa estaria no quarto do hotel, onde o funkeiro estava

Rio de Janeiro – Um novo capítulo que envolve a morte de MC Kevin, ocorrida em maio de 2021, veio à tona nesta quarta-feira (16). Segundo Jhonatas Augusto Cruz, produtor e amigo de Kevin, uma segunda garota de programa estaria no quarto do hotel, no Rio de Janeiro, onde o funkeiro estava. Ele morreu após cair da varanda do 5º andar do local.

MC Kevin morreu em maio de 2021 (Foto: Reprodução / Instagram)

De acordo com a atração, a modelo Bianca Domingues já foi ouvida pela polícia, mas outra mulher, identificada como Nicole, também estaria com o grupo. De acordo com a reportagem do Balanço Geral SP, da Record TV, Jhonatas Augusto Cruz teria revelado a informação em depoimento à polícia.

“Quero saber o que aconteceu naquele dia, perdi um filho com 23 anos, um menino que tinha tudo pela frente”, disse Valquíria dos Santos, mãe de Kevin, à reportagem do programa.

A advogada da família, Flávia Fróes, também conversou com o Balanço Geral e criticou a falta de acareação dos envolvidos, que, segundo ela, entraram em contradição.

“Tem que ter objetivo de confrontação, eles não respondem aos questionamentos do local do crime. Versões prestadas, e agora surge um quarto elemento, uma segunda prostituta no local do crime. Precisamos procurá-la para saber o que ela sabe sobre a morte do MC Kevin.”

O caso foi arquivado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro no dia 7 de fevereiro deste ano. Segundo a 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da Barra da Tijuca, a decisão foi tomada por ausência de provas na investigação.

Em novembro passado, a Polícia Civil já havia sugerido à Justiça o arquivamento da investigação, após a 16ª DP (Barra da Tijuca) concluir que a morte do funkeiro havia sido uma fatalidade.

A mãe de Kevin também criticou a decisão: “Por que não querem investigar? Porque meu filho é funkeiro? Porque a gente veio de baixo?”.

Kevin morreu no dia 16 de maio de 2021, após cair da varanda do 5º andar do hotel onde estava hospedado, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O músico, que tinha 23 anos, chegou a ser levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, zona sul da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

As investigações revelaram que Kevin estava no quarto do hotel com o amigo Victor Elias Fontenelle, o MC VK, e com a modelo Bianca Dominguez, que o funkeiro havia conhecido na praia e levado até a hospedagem.

Por meio de depoimentos, os agentes apuraram que Kevin e Bianca tiveram relações sexuais e que outro conhecido do músico, Jonathan Cruz, foi até o quarto para dizer que a esposa do funkeiro, a advogada Deolane Bezerra, estaria indo ao local.

Assustado, Kevin teria tentado pular para a varanda do andar de baixo, mas teria se desequilibrado e caído. Um exame toxicológico revelou que o cantor fez uso de álcool e drogas na noite do acidente.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte