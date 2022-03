Avalie o post

Os irmãos que estavam desaparecidos há 26 dias em uma região de floresta no município de Manicoré serão transferidos para a capital ainda nesta quinta-feira (17/03). Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea que irá resgatar os irmãos decolou de Manaus na manhã de hoje.

Ainda segundo a pasta, a equipe de saúde, composta por um médico, um enfermeiro, além do piloto e copiloto, decolou às 8h44 desta manhã em uma aeronave bimotor, modelo Embraer EMB-110 “Bandeirante”.

A previsão é que a operação dure em torno de 2h30, sendo 1h de voo e cerca de 30 a 60 minutos em solo. O pouso está previsto para às 11h30 no hangar da Manaus Aerotáxi.

A SES-AM reforça que os pacientes precisam estar estabilizados para embarcarem e a transferência seja realizada.

Os irmãos (uma menina e um menino), de 6 e 8 anos estavam perdidas desde o dia 18 de fevereiro, enquanto realizavam a caça de pássaros na floresta e foram encontradas nessa quarta-feira (16) com vida. Os irmãos chegaram ao Hospital Regional de Manicoré na noite de terça-feira, apresentando quadro grave de desnutrição e escoriações na pele.

Da redação – Rádio Rio Mar





