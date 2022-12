Lionel Messi, capitão da seleção argentina campeã da Copa do Mundo do Qatar, foi declarado nesta segunda-feira, 26, cidadão ilustre da cidade de Funes, na província central de Santa Fé, onde tem sua casa na Argentina. Funes, bem perto da cidade de Rosário, onde nasceu o craque, homenageou Messi após sua consagração com o tricampeonato mundial da seleção argentina. “Envio uma saudação ao povo de Funes, a Rosário em geral, grato pelo carinho de sempre, principalmente neste momento, desde que cheguei da Copa do Mundo”, agradeceu o jogador de sua casa. Em um vídeo de agradecimento (assista abaixo), postado pelo prefeito Roly Santacroce, Messi se desculpou pela dificuldade em responder a todas as iniciativas para homenageá-lo. “Peço desculpas porque é difícil atender a todos. Estamos a poucos dias, com família e amigos, e é complicado, mas obrigado pelo carinho. Que terminem bem o ano e tudo de bom para o ano que vem”, disse. Após o triunfo no Qatar e a gigantesca recepção ao ‘Scaloneta’ em Buenos Aires, Messi está há uma semana em sua casa no Kentucky Club de Campo, um exclusivo bairro privado nos arredores de Rosário.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gobierno de Funes (@gobiernodefunes)

Leia também

Destaque da Holanda na Copa do Mundo, Cody Gakpo é contratado pelo Liverpool



Com gol de Martinelli, Arsenal vence o West Ham de virada no retorno da Premier League



*Com informações da EFE