Mais de duas semanas depois de Lionel Messi conquistar sua oitava Bola de Ouro, o atacante Kylian Mbappé, ex-companheiro do argentino no Paris Saint-Germain, se manifestou sobre o resultado do prêmio organizado pela “France Football”. Em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, 17, o craque da seleção francesa afirmou que o “ET” mereceu ganhar outra vez a premiação por causa de seu desempenho na Copa do Mundo 2022. O “Tartaruga Ninja” ainda negou que tenha sido injustiçado. “Como disse, não sou alguém que tem medo. E não tenho problemas em falar sobre o assunto. Haaland teve uma ótima temporada, eu também. Mas perto de quem ganhou um Mundial isso não conta muito. Na noite de 18 de dezembro, eu sabia que tinha perdido o Mundial e a Bola de Ouro também”, admitiu Mbappé, lembrando do título conquistado pela Argentina sobre a França. “Messi tinha de vencer, ele mereceu. Ganhou o Mundial e é um dos maiores da história para mim”, continuou, em entrevista concedida na véspera do duelo contra Gibraltar, válido pelas Eliminatórias da Eurocopa.

