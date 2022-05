Avalie o post

Em relação ao índice por bairros, o diagnóstico indica que 17 bairros apresentam alta vulnerabilidade para dengue, zika e chikungunya: Petrópolis, Japiim e Betânia (zona Sul); Alvorada, Compensa, Redenção, Dom Pedro, Lírio do Vale, Nova Esperança, Planalto e São Jorge (zona Oeste); Cidade Nova e Novo Aleixo (zona Norte); e Jorge Teixeira, São José, Coroado e Armando Mendes (zona Leste).

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, o diagnóstico é um instrumento utilizado para a identificar o risco em cada bairro de Manaus, permitindo a tomada de decisão para a execução de ações mais eficazes no controle do Aedes aegypti e na prevenção de doenças.

O diagnóstico também indica os tipos de depósitos encontrados nos imóveis que mais contribuem para a proliferação do mosquito por permitirem o acúmulo de água.

Depósitos

O novo resultado apontou que os recipientes tipo D2, como lixo recipientes, garrafas, latas e ferro velho, representaram de 37,5% do total; seguido dos depósitos tipo A2 de armazenamento de água para consumo em nível de solo, como tambores, tonéis ou camburões, barris e tinas, representando 25,9%; e dos depósitos tipo B, conhecidos como depósitos móveis, que são os vasos, frascos com água, pratos e bebedouros, representando 23,1% dos depósitos predominantes.

Menor risco

Manaus tem 29 classificados como de média vulnerabilidade: Parque 10, Flores, Vila Buriti, Nossa Senhora de Aparecida, Centro, Praça 14, Chapada, Cachoeirinha, Presidente Vargas, Educandos, Colônia Oliveira Machado, Raiz, Aleixo e São Lázaro (zona Sul); Tarumã Açu, Santo Agostinho, Bairro da Paz, Vila da Prata, Santo Antônio e São Raimundo (zona Oeste); Cidade de Deus, Colônia Terra Nova e Monte das Oliveiras (zona Norte); Tancredo Neves, Colônia Antônio Aleixo, Zumbi, Mauazinho, Puraquequara e Gilberto Mestrinho (zona Leste).

Classificados como de baixa vulnerabilidade, estão os seguintes bairros: Distrito Industrial 1, Morro da Liberdade, Adrianópolis, Nossa Senhora das Graças, São Francisco, Crespo, Santa Luzia e São Geraldo (zona Sul); Glória, Tarumã e Ponta Negra (zona Oeste); Colônia Santo Antônio, Novo Israel, Nova Cidade, Santa Etelvina e Lago Azul (zona Norte); e Distrito Industrial 2 (zona Leste).

Para a realização do diagnóstico da infestação do Aedes Aegypti, a Semsa realizou a vistoria de 26.502 imóveis selecionados por amostragem nos 63 bairros de Manaus, com visita domiciliar para identificar e coletar as formas imaturas (larvas) do mosquito, e eliminar e tratar os potenciais criadouros do mosquito.

Casos

Entre janeiro e março deste ano, a capital registrou 607 casos notificados de dengue, 27 casos de zika e 33 de chikungunya. No mesmo período do ano passado, o número de notificações chegou a 1.853 casos de dengue, 33 casos de zika e 29 de chikungunya.

Fonte: Semsa

Fotos: Divulgação/Semsa

