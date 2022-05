Avalie o post

“Como a primeira fase dessa expansão está marcada para o dia 9, próxima segunda-feira, queremos verificar com a empresa quais providências já foram tomadas pela concessionária, no sentido de garantir e promover um melhor atendimento aos usuários que forem utilizar o serviço, nessa importante área comercial de nossa cidade”, declarou o diretor-presidente da Ageman, Elson Ferreira.

No início desta semana, técnicos da Diretoria de Transporte e Mobilidade Urbana da Ageman realizaram uma vistoria na localidade, que receberá a expansão do serviço.

Atualmente, o serviço oferta 2.100 vagas no primeiro lote já em operação na área central. Outras 1.100 no lote 2 também no Centro e outras 629 no conjunto Vieiralves, zona Centro-Sul da capital, onde o serviço se encontra temporariamente suspenso aguardando a conclusão de obras viárias que estão sendo realizadas na localidade.

O serviço Zona Azul é operacionalizado pela empresa Consórcio Amazônia, Tecnologia de Trânsito da Amazônia SPE – Ltda., detentora da outorga do serviço. O sistema começou a funcionar em Manaus com tarifa de R$ 2,45 a hora.

Implantação do lote 2 – Zona Azul

9/5 – 1ª etapa

Rua José Paranaguá – Trecho entre avenida 7 de Setembro e rua Dr. Almínio;

Rua Quintino Bocaiúva – Trecho entre Guilherme Moreira e Dr. Moreira;

Guilherme Moreira – Trecho entre Quintino Bocaiúva e avenida 7 de Setembro;

Dr. Moreira – Trecho entre Quintino Bocaiúva e José Paranaguá;

Avenida Floriano Peixoto – Trecho entre as avenidas Eduardo Ribeiro e 7 de Setembro;

Rua Lima Bacuri – Trecho entre Floriano Peixoto e Dr. Almínio.

16/5 – 2ª etapa

Rua Quintino Bocaiúva – Trecho entre Pedro Botelho e Floriano Peixoto;

Rua Mundurucus – Trecho entre rua dos Andradas e Quintino Bocaiúva;

Rua dos Andradas – Trecho entre Floriano Peixoto e Pedro Botelho;

Rua Leovegildo Coelho – Trecho entre Floriano Peixoto e Miranda Leão;

Rua Celso Pessoa – Trecho entre rua dos Andradas e Miranda Leão;

Rua Rocha dos Santos – Trecho entre rua dos Andradas e Miranda Leão.

23/5 – 3ª etapa

Rua Miranda Leão – Trecho entre Marquês de Santa Cruz e Pedro Botelho;

Rua Leovegildo Coelho – Trecho entre Miranda Leão e rua Barão de São Domingos;

Rua Celso Pessoa – Trecho entre Miranda Leão e rua Barão de São Domingos;

Rua Rocha dos Santos – Trecho entre Miranda Leão e rua Barão de São Domingos;

Rua dos Barés – Trecho entre Rocha dos Santos e Pedro Botelho;

Rua Marquês de Santa Cruz – Trecho entre rua dos Barés e Miranda Leão;

Rua Tabelião Bessa – Trecho entre rua dos Barés e Barão de São Domingos;

Rua Barão de São Domingos – Trecho entre tabelião Bessa e Pedro Botelho.

Fonte: Ageman

Fotos: Divulgação/Ageman

source