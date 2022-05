Avalie o post

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) começa a aplicar nesta quinta-feira (5), a quarta dose de vacina contra a Covid-19, para o público de 50 anos a 69 anos. O avanço, recomendado pelo Ministério da Saúde, vale também para os trabalhadores de saúde de qualquer idade.

As vacinas estão disponíveis para o novo público nos mais de 50 pontos de atendimento mantidos pela pasta, incluindo pontos estratégicos de grande fluxo e Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com funcionamento de 9h às 16h.

O intervalo mínimo para receber a quarta dose é de quatro meses após a terceira dose. Já estavam sendo contemplados com a quarta dose de reforço os idosos de 70 anos ou mais e os imunossuprimidos maiores de 18 anos.

De acordo com a subsecretária municipal de Gestão da Saúde, Aldeniza Araújo, apesar do cenário epidemiológico atual indicar queda no número de adoecimentos, internações e óbitos por Covid-19, a campanha de imunização deve continuar para evitar os riscos de redução da imunidade da população contra o vírus.

“Temos aproximadamente 640 mil pessoas que já deveriam ter procurado os pontos de vacinação para receber a terceira dose e, por algum motivo, ainda não procuraram, o que nos causa preocupação e nos faz reforçar o alerta de que a imunidade para o vírus cai depois de quatro a seis meses, como apontam os estudos recentes”, destaca.

Ainda segundo Aldeniza, apesar de estar avançada, a campanha de vacinação municipal contra a Covid-19 registra aproximadamente 300 mil pessoas em atraso com a segunda dose.

