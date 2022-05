Avalie o post

Na justificativa do investimento, a prefeitura de Manaus afirma que a opção em contratar tecnologia de microcápsulas se deve a segurança oferecida e durabilidade de eficácia.

O processo químico faz a liberação do composto de forma gradual e a longo prazo, sem oferecer risco de toxicidade, devido à baixa concentração de inseticida. Isso faz com que o local de aplicação esteja seguro e protegido.

De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS/AM), de janeiro a março deste ano, Manaus registrou 623 casos de malária, por exemplo. No mesmo período no ano passado foram 669.

Quanto à dengue, a capital registrou 615 casos no primeiro trimestre deste ano frente a 2.120 também de janeiro a março de 2021.

Bruno Elander – Rádio Rio Mar

Foto: Ruan Souza / Semcom

